İsrail, Hamas'tan ateşkes mi istedi?

Hamas’ın sürgündeki lideri Halid Meşal, İsrail’in Gazze’deki hedeflerine ulaşamadığını belirterek, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ateşkes talebinde bulunduğunu söyledi. Dakikalar sonra İsrail'den yapılan açıklamada Meşal'in bu sözleri yalanlandı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de bir basın toplantısı düzenleyen Meşal, “Direnişin (Filistinliler) silahları düşmanı (İsrail) hazırlıksız yakaladı” dedi.

Netanyahu’nun ateşkes talebinde bulunduğunu da söyleyen Meşal, “Savaşı kim başlattıysa o bitirmelidir” diye konuştu.

Gazze’de Hamas, Batı Şeria’da El Fetih şeklindeki iki başlı yönetime göndermeyle Filistinlilere, “tek bir vizyonda birleşme” çağrısı da yapan Meşal, insan hakları örgütlerinden de İsrail’in Gazze’deki “suçlarını açığa çıkarmalarını” talep etti.

Mısır'dan destek istedi

Meşal, hem Gazze hem de İsrail’le sınırı olan Mısır’dan da destek istedi.

Mısır’la ateşkes görüşmelerinin de devam ettiğini vurgulayan Meşal, İsrail’in koşullarına teslim olmayacaklarını belirterek, “Gazze’de ateşkes ihtimali de var tansiyonun yükselme ihtimali de… Biz bütün olasılıklara hazırız” diye konuştu.

Hamas'ın ateşkese karşı olmadığını da belirten Meşal, "Ancak taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz. Buna İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve ambargonun kaldırılması da dahil" dedi.

İsrail'den anında yalanlama

Meşal’in “Netanyahu ateşkes istedi” sözlerine daha basın toplantısı bitmeden İsrail’den yanıt geldi.

Hükümetten üst düzey bir yetkili, “Hamas’ın ateşkesle ilgili yorumları ve İsrail’in bir ateşkes istediği iddiaları, bir F-15 uçağımızı düşürdükleri ya da Knesset’e [İsrail meclisi] saldırdıkları kadar tutarlıdır” dedi.