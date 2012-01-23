-İsrail, Hamaslı iki milletvekilini tutukladı KUDÜS (A.A) - 23.01.2012 - Hamas'ın iki milletvekilinin, Kudüs'te tutuklandığı bildirildi. İsrailli yetkililer, Kudüs'teki Kızılhaç yerleşkesinde bir yıldan uzun bir süre saklanan Halid Ebu Arfa ve Muhammed Totah'ın tutuklandığını açıkladı. Kızılhaç yetkilileri de Hamas milletvekillerinin İsrail tarafından tutuklanmamak için 1 Temmuz 2010'da yerleşkeye sığındığını doğruladı. ABD, Avrupa Birliği ve İsrail, Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ediyor. Hamas'ın Kudüs'teki eylemlerini yasaklayan İsrail, geçen hafta Filistin Yasama Konseyi'nin (Filistin parlamentosu) Hamaslı başkanını tutuklamıştı. Arfa ve Totah'ın, Kızılhaç yerleşkesi dışına çıktıklarında tutuklandıkları belirtildi. Hamas sözcüsü Müşir El Masri ise İsrail'in iki milletvekilinin haklarını ihlal ettiğini söyledi. Filistin parlamentosu, Hamas'ın Gazze'nin kontrolünü Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın El Fetih Partisi'nden aldığı 2007 yılından bu yana görev yapmıyor.