'İsrail, Hamas'ın silahlarını Sudan'da vurdu'

ABD'de yayın yapan CBS televizyonu, İsrail Hava Kuvvetleri'nin geçen ocak ayında, Sudan'da Gazze Şeridi'ndeki Hamas için silah taşıyan bir araç konvoyunu vurduğunu öne sürdü.



Televizyon, saldırı sonucunda 17 kamyondaki 39 kişinin öldüğünü, çevredeki bazı sivillerin de yaralandığını iddia etti.



Amerikan televizyonunun İsrail basınına da yansıyan bu iddiası, İsrailli resmi kaynaklar tarafından ne doğrulandı ne de yalanlandı.



Öte yandan Sudan'ın karayollarından sorumlu Devlet Bakanı Mabruk Mübarek Salim'in, merkezi Paris'te bulunan Sudan Tribune adlı internet sitesine, "Büyük güçlerin silah taşıyan küçük kamyonları vurup hepsini yaktığını" söylediği aktarıldı.



Salim, hava saldırısında Sudanlı, Eritreli ve Etiyopyalıların öldüğünü, bazılarının da yaralandığı kaydetti.



Sudan haber sitesi, saldırının Sudan liman kentinin kuzeybatısındaki çöllük alanda, El Şa'anun dağı yakınında yapıldığını da belirtti.



CBS'in ulusal güvenlik muhabiri David Martin, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Sudan saldırısıyla ilgili haberinde, İsrail istihbaratının silahların Sudan'dan Mısır'ın kuzeyine ve oradan da Sina yarımadasından Gazze Şeridi'ne gideceğini öğrendiğini bildirdi.



Martin, İsrail ile ABD'nin Gazze Şeridi'ne silah kaçakçılığını önlemek amacıyla daha yakın uluslararası çabalar için bir anlaşmaya imza attıklarını da hatırlattı.



İsrailli savunma kaynakları da İsrail'in Sudan'da bir hava saldırısında bulunduğu veya böyle bir saldırıda rol oynamış olabileceği yolunda herhangi bir yorumda bulunmayı reddetti.



