İsrail: Hamas'ın darbe girişimini engelledik

İsrail Genel Güvenlik Servisi Şin Bet, Batı Şeria’da Hamas’ın yapmak istediği bir darbe girişimini engelledikleriniöne sürdü. Olay hakkında detaylı bilgi vermeyen yetkililerin açıklamasına Hamas’tan henüz bir tepki gelmedi.

AP’nin haberine göre, “Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’a karşı darbe yapmayı ve İsraillilere saldırı düzenlemeyi” planlayan 90’dan fazla kişi tutuklandı. Yapılan açıklamada, silahlara ve yaklaşık 170 bin dolara el konulduğu ifade edildi.

Şin Bet, darbe girişiminin Türkiye’de bulunan üst düzey bir Hamas yetkilisi tarafından planlandığını da iddia etti.