T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail: Hamas'ın darbe girişimini engelledik

İsrail Genel Güvenlik Servisi Şin Bet, Batı Şeria'da Hamas'ın yapmak istediği bir darbe girişimini engellediklerini iddia etti

18 Ağustos 2014 21:58

İsrail Genel Güvenlik Servisi Şin Bet, Batı Şeria’da Hamas’ın yapmak istediği bir darbe girişimini engelledikleriniöne sürdü. Olay hakkında detaylı bilgi vermeyen yetkililerin açıklamasına Hamas’tan henüz bir tepki gelmedi. 

AP’nin haberine göre, “Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’a karşı darbe yapmayı ve İsraillilere saldırı düzenlemeyi” planlayan 90’dan fazla kişi tutuklandı. Yapılan açıklamada, silahlara ve yaklaşık 170 bin dolara el konulduğu ifade edildi. 

Şin Bet, darbe girişiminin Türkiye’de bulunan üst düzey bir Hamas yetkilisi tarafından planlandığını da iddia etti. 

ETİKETLER

israilhamasdarbe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24