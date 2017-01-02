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Dünya
Deutsche Welle

İsrail Hamas üyelerinin cenazelerini geri vermeyecek

İsrail hükümeti saldırı düzenleyen Hamas üyelerinin cesetlerinden arta kalan parçaları ailelerine geri vermeme kararı aldı.

02 Ocak 2017 16:10

İsrail hükümeti Hamas’ın saldırı düzenleyen üyelerinin cesetlerinden arta kalan parçaları, ailelerine geri verilmeyeceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Twitter üzerinden yazdığı mesajda, "artık terör saldırılarında öldürülen radikal İslamcı Filistinli gruba mensup eylemcilerin İsrailli makamlar tarafından defnedileceği” ifadesi yer aldı.

Bu yöndeki kararın İsrail Parlamentosu Güvenlik ve Siyasi İşler Komisyonu'nda alındığı bildirildi. Komisyonun dünkü toplantısında Hamas'ın elindeki iki İsrailli’nin geri verilmesi ve 2014 yazında ölen İsrailli askerlerin cenazelerinin geri alınması konusunun da ele alındığı bildirildi. Bu kapsamda bir ‘eylem planı‘ üzerinde uzlaşıldığı ancak ayrıntısı hakkında bilgi verilmediği basına yansıdı.

2014 yılında Gazze'deki savaşta iki İsrailli asker kaybolmuştu. İsrail hükümeti askerlerin Hamas'ın elinde olduğunu tahmin ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayında yüksek rütbeli bir İsrail temsilcisi, savaşta ölen askerlerin cenazeleri karşılığında 18 tutuklu Filistinli ile 10 ölen Filistinli'nin cenazesini teslim etmeyi önerdiğini bildirmişti. Ancak Hamas'ın teklifi geri çevirdiği belirtilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp, DK/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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