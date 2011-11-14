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Dünya

İsrail, Hamas polisini hedef aldı GAZZE (A.A)

14 Kasım 2011 12:58

-İsrail, Hamas polisini hedef aldı GAZZE (A.A) - 14.11.2011 - İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye saldırısında 1 polis öldü, 7'si yaralandı. İsrail, 2008 yılındaki savaştan sonra ilk kez Hamas polisini hedef aldı. Dün gece Gazze'nin kuzeyinde vurulan bir polis karakolunda 1 polis öldü, 7 polis  yaralandı. Sağlık yetkilileri, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırı doğrulanarak, bunun Pazar akşamı atılan rokete cevap olduğu ifade edildi. Hamas yetkilileri, başka saldırıların önüne geçebilmek için diğer polis binalarının boşaltıldığını bildirdi. İsrail ile Gazzeli militanlar arasında geçen ay olaylar artmış, karşılıklı saldırılarda 15 Filistinli ve 1 İsrailli ölmüştü. Ancak bu kez, daha öncekilerden farklı olarak militanlar değil de polis vuruldu. 2008'in sonuna doğru başlayan İsrail'in Dökme Kurşun operasyonunda 130 Hamas polisi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, dün isminin verilmesini istemeyen bir İsrail askeri yetkilisi, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ı yıkmaya hazır ve muktedir olduğunu söylemişti. Hamas, 2007 yılından beri Gazze'yi kontrol ediyor.

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