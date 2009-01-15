İsrail: Hamas bize fosfor bombası attı

İsrail polisi, Hamas militanlarının Gazze Şeridi'nden ilk kez fosfor bombası attığını öne sürdü.
Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, bombanın, sınır kenti Sderot yakınlarındaki bir alanda infilak ettiğini söyledi. Sözcü, saldırıda yaralanan ya da can kaybı olmadığını belirtti.
İngiliz The Times gazetesi geçen hafta yayımladığı haberinde, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 27 Aralık 2008 tarihinde başlattığı saldırılar sırasında fosfor bombası ve diğer tartışmalı mühimmat kullandığını yazmıştı. Fosforlu İsrail!'İsrail yasak top mermisi kullandı'Gazze'ye ölüm 'ahtapot bombasıyla' geliyor
İsrail ordusunun söz konusu bombaları saha üzerinde duman yaratmak için kullandığı belirtilen haberde, sivil Filistinlilerin ciddi yanıklara neden olan bu bombalar tarafından yaralandığına dair kanıtlar bulunduğu bildirilmişti. İsrail ise The Times'ın iddialarını yalanlamıştı.