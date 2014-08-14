İsrail: Hamas ateşkesi ihlal etti

İsrail Ordusu, 72 satlik ateşkes süresi dolmadan önce Gazze'den füze saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Ovijaa Adraei, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, 72 saatlik ateşkesin bitmesine az bir zaman kala, Gazze'den İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini ileri sürdü.

Füzenin, Hengev bölgesinde boş bir alana düşütüğünü, olayda ölen veya yaralanan olmadığını belirten Adraei, ateşkesin Hamas tarafından ihlal edildiğini savundu.

Hamas yalanladı

Hamas hareketi ise İsrail Ordusu'nun ihlal iddiasını yalanladı.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, herhangi bir saldırı düzenlemediğini ifade etti.

Ebu Zuhri, 72 saatlik geçici ateşkes sonlanmadan önce füze atıldığı açıklamasının gerçeği yansıtmadığı dile getirdi.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında 11 Ağustos'ta yapılan 72 saatlik ateşkes, bu gece 00.01'de sona erecek.