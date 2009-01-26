'İsrail halkına değil liderlerine karşıyım'

El Hayat gazetesine konuşan Başbakan Erdoğan, açıklamalarıyla ‘İsrail siyasi liderlerini ve barbarca işlenen cinayetleri destekleyenleri’ hedef aldığını söyledi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Londra merkezli Arap gazetesi El Hayat’a verdiği röportajda, Gazze operasyonu yüzünden İsrail’e yönelik sert eleştirileriyle “İsrail halkını değil, siyasi liderleri ve barbarca işlenen cinayetleri destekleyenleri” hedef aldığını söyledi.



İsrail basınında yer alan haberlere göre Erdoğan, El Hayat’ta dün yayımlanan röportajında, Gazze operasyonu sonrasında İsrail hakkında yaptığı sert yorumlara ve ikili ilişkilerdeki gerginliğe değinererek, “Ben İsrail halkına karşı değilim, İsrail‘in siyasi liderlerine ve barbarca işlenen cinayetleri destekleyenlere karşıyım” dedi.



İsrail kışkırttı



İsrail’in Gazze’ye düzenlediği “Dökme Kurşun Operasyonu” öncesinde Hamas’ın İsrail topraklarına roket atarak hata yaptığını belirten Erdoğan, ancak İsrail’in de ateşkes anlaşmasının şartlarına uymadığını söyledi. Erdoğan, “İsrail uymasa da Hamas’ın 6 ay boyunca ateşkes anlaşmasına tam olarak uyduğunu da göz önünde bulundurmalıyız.



İsrail anlaşmaya rağmen ablukayı kaldırmak ve geçişleri açmak için hiçbir şey yapmadı ve Hamas ile Gazzelileri kışkırttı” dedi. Erdoğan, Hamas’ın Filistin siyasetinde bir role sahip olması gerektiğini ve herkesin Filistin’de yapılan seçimlere saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

İsrail’in Gazze operasyonunun başlamasıyla durdurulan, Türkiye’nin aracılığını yaptığı İsrail-Suriye görüşmelerine de değinen Erdoğan, görüşmelerin devam etmesi için İsrail’in barışa gerçekten istekli olduğunu göstermesi gerektiğini kaydetti.



'Barış çoktan öldü diyemem'



Erdoğan, İsrail’in Gazze operasyonu başladığında Suriyeli yetkililerle görüştüğünü ve arabuluculuğu askıya almaya karar verdiklerini anlattı. Bu koşullarda barış görüşmelerinin yapılamayacağını söyleyen Erdoğan ancak “Barış çoktan öldü diyemem” dedi.

Erdoğan, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi istikrarlı hale getirmek için ihtiyaç olursa bölgeye Türk gözlemci göndermeye de sıcak baktığını söyledi.



Hamas Türk gözlemci istiyor



Öte yandan Hamas’ın Gazze’deki sınır geçişlerine Avrupa ile Türkiye’den gözlemcilerin yerleştirilmesini istediği öğrenildi. Hamaslı yetkililer konuyla ilgili teklifin, İsrail ile kendileri arasında arabuluculuk görevi yürüten Mısır’a iletildiğini aktardı.



