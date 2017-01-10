İsrail güvenlik önlemlerini artırıyor

İsrail Kudüs'te dört askerin öldüğü saldırının ardından güvenlik önlemlerini artırıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hastanede yaralıları ziyarete ettiği sırada, "Yeni bir saldırı şekliyle karşı karşıyayız. Bir saldırgan başkalarından etkilenerek bir anda saldırmaya karar verdi" dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırganın IŞİD'den etkilendiği kanaatinde.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karara göre önümüzdeki dönemde IŞİD sempatizanları haklarında resmi bir soruşturma ve dava olmaksızın altı aylık uzatmalarla yıllarca tutuklu tutulabilecek. İnsan hakları savunucuları bunu sert bir dille eleştiriyor. İsrail bunun yanı sıra Kudüs ve birçok kentte benzer bir saldırıdan korunmak için beton bloklar inşa etmeyi planlıyor.

Hamas saldırı tehdidinde bulundu

Radikal İslamcı Hamas, Kudüs'ün doğusunda bir kamyonla düzenlenen. dört İsrailli askerin öldüğü saldırının ardından İsrail'e daha çok saldırı düzenleneceğini duyurdu. Hamas'ın önde gelen isimlerinden Muşir el Masri Gazze'de yaptığı açıklamada şiddetin devam edeceğini vurguladı. El Masri Filistinliler özgürlüklerine ulaşana kadar saldırılar düzenleyeceklerini ifade etti.

Kudüs'teki saldırıda bir Filistinli Armon Hanaziv semtinde kamyonla İsrailli askerlerin arasına dalarak, dört askerin ölümüne neden olmuştu. 28 yaşındaki saldırgan vurularak öldürülmüştü. Hamas saldırıdan memnuniyet duyduğunu açıklamış ancak saldırıyı üstlenmemişti.

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dpa, CN/HT