'İsrail güvenliğine yatırım bizim çıkarımıza'

T24- ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 3 numaralı ismi bakan yardımcısı Michele Flournoy, ülkesinin yıllardan beri İsrail’in güvenliğiyle ilişkili olduğunu belirterek, ABD’nin bu durumu değiştirmeye hazır olmadığını, çünkü İsrail’in güvenliğine yatırım yapmanın çıkarına olduğunu söyledi.



Flournoy, ABD’nin güvenliğiyle ilgili Washington’da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail’in kuruluşundan beri, iktidarda kim olursa olsun ülkesinin, İsrail’in güvenliğine dahil bulunduğunu ve bunun değişmesine hazır olmadığını belirterek, "İsrail’in güvenliğine yatırım yapmak bizim yararımıza ve bölgedeki sorunların çözümüne yardım etmek de bizim çıkarımıza" diye konuştu.



Pentagon yetkilisi, "Gazze’ye giden insani yardım gemisine İsrail ordusunun kanlı baskınındaki can kayıpları gerçekten çok trajik ama Gazze’ye insani yardım girişini İsrail’in güvenliğini tehlikeye atmadan iyileştirecek biçimde Gazze’deki durumla ilgilenmenin gerekliliğine işaret ediyor" dedi.



Flournoy ayrıca, terörist örgütlerin kitle imha silahlarını elde etmeleri riskinin ABD’nin güvenliği açısından en ciddi tehdit olduğunu söyledi.



"ABD’nin rahat uyumasına engel olacak güvenlik tehdidi var mı" sorusuna "Öyle çok ki" diye yanıt veren Flournoy, terörist örgütlerin daha önceden üretilmiş veya kendilerinin üretebilecekleri kitle imha silahlarına sahip olma olasılığının uykularını kaçırdığını ifade etti.