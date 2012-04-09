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Dünya

İsrail, Günter Grass’ın ülkeye girişini yasakladı

İsrail, Nobel ödüllü Alman yazar Günter Grass’ın kendilerini eleştirdiği şiiri nedeniyle istenmeyen adam ilan etti.

09 Nisan 2012 07:52

İsrail, Nobel ödüllü Alman yazar Günter Grass’ın kendilerini eleştirdiği şiiri nedeniyle istenmeyen adam ilan etti.
 

Milliyet'in haberine göre, İçişleri Bakanı Eli Yishai, eski Nazilerin ülkeye girişini yasaklayan bir yasa çerçevesinde Grass’ın ülkeyi ziyaret etmesine yasak getirildiğini belirtti. Yishai, “Günter, yalan ve çarpık eserlerini yaymaya devam etmek istiyorsa bunu İran’dan yapsın” dedi.

Grass, İkinci Dünya Savaşı’nda Waffen-SS birliğinde görev aldığını 2006’da itiraf etmişti. Grass, şiirinde nükleer gücü olan bir İsrail’in dünya barışını tehdit ettiğini yazmıştı.


 

 

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İsrailNobel ödüllü Alman yazar Günter Grassİçişleri Bakanı Eli Yishai

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