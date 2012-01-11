-İsrail Güney Sudan'a ilk kez büyükelçi atadı İSTANBUL (A.A) - 11.01.2012 - İsrail, Güney Sudan'a ilk kez büyükelçi atadı. İsrail Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Haim Koren'in, Güney Sudan'a ilk büyükelçi olarak seçildiği belirtildi. Koren'in çok akıcı Arapça konuştuğu ve Sudan'daki çeşitli lehçeleri de bildiği kaydedildi. Türkmenistan'ın, İsrail'in Güney Sudan'a atadığı büyükelçi Haim Koren'in başvurusunu, ''Mossad ajanı'' olduğu gerekçesiyle önceki yıllarda iki kez kabul etmediği ifade edildi. Bu arada, Güney Sudan lideri Silva Kiir, 20 Aralık'ta İsrail'e ziyarette bulunmuştu. Kiir, ziyareti esnasında İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Ehud Barak ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile bir araya gelmişti. Öte yandan, İsrail'in önceki yıllarda yasa dışı olarak ülkeye giren binlerce Güney Sudanlı göçmeni iade etmek için çalışmalara başladığı belirtildi.