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Dünya

İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan doğal gaz boru hattı için imzaların atılmasını kararlaştırdı

Bakanlar, projenin hayata geçirilmesine ilişkin rota konusunda görüş birliğine vardı

16 Eylül 2018 18:27

Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan, dışişleri bakanları Kudüs'te yaptıkları toplantı sonrasında Doğu Akdeniz’deki doğalgazın Avrupa’ya taşınmasını öngören East-Med boru hattı projesi için imzaların atılmasını kararlaştırdı.

Projenin hayata geçirilmesine ilişkin rota konusunda görüş birliğine varan bakanlar,  imzaların yıl sonuna kadar atılması hedefinin konulduğu belirtildi. 

Güney Kıbrıs’ın İsrail ve Yunanistan’la üçlü işbirliğinin yanı sıra, diğer bölge ülkelerinin de bu ittifaka katılması yönünde bir hedef çerçevesinde çalıştığı belirtiliyor.

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