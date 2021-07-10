İsrail güçlerinden Batı Şeria'da protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale: 370 yaralı

T24 Dış Haberler

İsrail güçlerinin Bati Şeria'ya yasadışı bir karakol kurulmasına tepki gösteren Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.

Kızılay'ın aktardığına göre cuma günkü polis müdahalesi sonucunda 370 kişi yaralandı ve bunlardan 31'i hakiki mühimmat ile vuruldu.

Al Jazeera'nın aktardığına göre polis, insansız hava araçlarıyla Beita'da karakolu protesto eden göstericilerin üzerine biber gazı attı.

Yerel medyanın aktardığına göre göstericiler tekerlek yaktı ve İsrail güçlerine taş attı. Görgü tanıkları güvenlik güçlerinin ise dışı plastik kaplı demir mermiler ve gerçek mermiler kullandığını belirtti.

İsrail ordusu henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Filistinliler, Evyatar karakolunun yapılacağı toprakları terk etmeyi reddediyor.