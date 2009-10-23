İsrail: Goldstone raporu müzakere edilmesin

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'dan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yılbaşında düzenlediği "Dökme Kurşun" operasyonuyla ilgili olarak hazırlanan Goldstone raporunu BM organlarında müzakere ettirmemesini istedi.

Ordu radyosunun verdiği habere göre Lieberman, BM Genel Sekreteri Ban'ı dün gece arayarak, raporun BM Güvenlik Konseyine veya Genel Kurula getirilmesinin, Orta Doğu barış çabalarına zarar vereceğini öne sürdü.

Lieberman, daha önce de Goldstone raporunu "barış sürecinin önünde bir engel" olarak nitelendirmişti.

Liberman, BM Genel Sekreterine "Filistinlilerin, bir taraftan İsrail'e karşı uluslararası arenada mücadele verirken, diğer taraftan İsrail'le müzakereler yapmaları kabul edilemez" dedi.

"Uluslararası toplum, önyargılı ve iki yüzlü davranıyor" diye konuşan Lieberman, "bütün uluslararası kurumlarda insan haklarından çok uzak Küba, Bangladeş, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi devletlerin otomatik bir çoğunluk kazandığını" belirtti ve "Böyle çarpık bir durum ortaya çıktı" ifadesini kullandı.

Lieberman, "Bu durumun nasıl düzeltilmesi gerektiğini düşünmeliyiz" dedi.

BM Genel Sekreteri Ban'ın Lieberman'a cevabı konusunda bilgi verilmedi.