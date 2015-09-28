İsrail, Golan Tepeleri'ni vurdu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail uçaklarının Suriye hedeflerine en az 3 saldırı düzenlendiğini belirtti.

Reuters'in geçtiği habere göre bilgi, Suriye'de bulunan muhalif kuvvetler tarafından da doğrulandı. Saldırıda ilk gelen bilgilerde can kaybı olup olmadığı belirtilmedi.

İsrail ordusunda konuyla ilgili açıklama yapıldı. IDF Sözcüsü, İsrail'in topraklarına düşen havantopu mermilerine misilleme olarak Suriye hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.



Mermilerin İsrail topraklarına düşmesinden Suriye ordusunun sorumlu tutulduğunu belirten açıklamada "İsrail'in bağımsızlığına yönelik bu tür tehditlerin tolere edilmeyeceği" vurgusu yapıldı.