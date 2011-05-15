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Dünya

İSRAİL, GOLAN TEPELERİNE ATEŞ AÇTI KUDÜS (A.A)

15 Mayıs 2011 17:31

-İSRAİL, GOLAN TEPELERİNE ATEŞ AÇTI KUDÜS (A.A) - 15.05.2011 - İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Suriye'nin Golan tepelerinde, Suriye tarafından yaklaşmaya çalışan Filistinli ve Suriyeli göstericilere ateş açtı.  İsrail ordusu açıklamasında ateş açıldığını doğruladı, ancak bunun uyarı ateşi olduğunu ileri sürdü.  İsrail'in Kanal 2 televizyonu 4 kişinin öldüğünü, İsrail Radyosu da, onlarca yaralı olduğunu duyurdu. İsrail ulusal kurtarma hizmetleri kurumu da 10 ila 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Daha önceki haberlerde de, Filistinlilerin Nakba (Felaket) günü olarak andığı İsrail'in kuruluş yıldönümü olan bugün düzenlenen etkinlikler kapsamında, Filistin yanlısı göstericilerin Golan'da İsrail'in diktiği bariyerleri yıkarak, İsrail askerlerinin kontrol ettiği bölgeye girmeye çalıştığı belirtildi.

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