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İsrail, Golan Tepeleri'nde Suriye tanklarını vurdu

Suriye'den 10 roket atıldığı iddiasıyla İsrail Hava Kuvvetleri operasyon başlattı

24 Haziran 2017 20:53

İsrail Golan Tepeleri'nin kuzeyinde Suriye rejimine ait iki tank vurdu.

Golan Tepeleri'nin kuzeyinde Suriye rejimine ait iki tankın da vurulduğu ifade edilen açıklamada, "İsrail'in egemenliğinin kabul edilemez bir şekilde ihlal edilmesinden dolayı Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne resmi bir protesto gönderildi." denildi. 

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ateşlenen bazı roketlerin yanlışlıkla İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine isabet ettiği iddia edilmişti.

Suriye'nin Kuneytra şehrinde devam eden iç savaş nedeniyle tedbir alındığı belirtilen açıklamada, Golan Tepeleri'nde yaşayan sivillere "sınıra yakın açık alanlarda toplanmamaları ve hareket halinde olmamaları" yönünde uyarıda bulunulduğu kaydedilmişti.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, rejim muhalifi örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor.

İsrail yönetimi genellikle bu tür saldırıları resmi olarak teyit etmekten kaçınıyor.

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