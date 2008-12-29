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Dünya

'İsrail, Gilad Şalit'i de vurdu' iddiası

Gazze Şeridi yakınlarında 2006 yılında kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit'in İsrail'in hava saldırılarında yaralandığı öne sürüldü

29 Aralık 2008 02:00

Gazze Şeridi yakınlarında 2006 yılında kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit'in İsrail'in hava saldırılarında yaralandığı bildirildi.

İsrail ordu radyosu, Hamas'tan kimliği açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, Şalit'in, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği bir saldırıda yaralandığını duyurdu.

Haberde, Şalit'in sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Şalit, Haziran 2006'da Hamas ve diğer Filistinli örgütlerce kaçırılmış, İsrail, askerini kurtarmak için Gazze Şeridi'ni kuşatmış ve daha sonra tanklarla kente girmişti. Hamas liderlerinden Mahmud Zahar, İsrail Hamas’ın tüm koşullarını kabul edene kadar, Gazze Şeridi’nde tutulan Gilad Şalit’i serbest bırakmayacaklarını söylemişti.

Abbas daha önce Hamas'ı uyarmıştı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçen mart ayında yaptığı bir açıklamada, İsrail askeri Gilad Şalit’in kaçırılmasının binden fazla Filistinlinin hayatına mal olduğunu söyledi. Ürdün’de bulunan Abbas, “İsrail askeri Gilad Şalit’in kaçırılması Filistin halkının binden fazla kurban vermesine neden oldu, bu sayı, Hamas İsrail’i hedef alan roket saldırılarına devam ettikçe artacaktır” dedi.

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