İsrail geri adım mı atıyor?

T24- İngiliz Independent gazetesi, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın Mavi Marmara ile ilgili "Asıl Türkiye özür dilesin" demesinin ardından Türkiye ile ilişkilerde İsrail hükümeti içinde yaşanan fikir ayrılıklarına dikkat çekti.



BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, gazetenin 'İsrail hükümeti, Lieberman'ın Türkiye öfkesinden geri adım attı' başlıklı haberinde, savunma bakanı Ehud Barak'ın 'Türkiye'yle olan gerilim düşürülmeli' sözlerine yer verildi



Haberde, Bakan Barak'ın İsrail'le Türkiye arasında Mavi Marmara yardım filosu sebebiyle yaşanan gerilimin sona ermesi yönündeki demecinin, İsrail dışişleri bakanı Lieberman'ın pazar günkü sert açıklamalarının ardından geldiğine dikkat çekildi.



Gazete ayrıca, İsrail savunma bakanının 'Filistinlilerle tıkanan görüşmeler sürmelidir' sözlerine de yer verildi.



Yumuşama belirtisi







İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, pazar günü İsrail komandolarının Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskın ile ilgili özür dilemeyeceklerini söylemişti.



Lieberman, dokuz kişinin öldüğü saldırı için Türkiye makamlarının özür beklemesinin, 'cüretkârlığın da ötesinde' olduğunu söyleyip, 'terörizmi desteklediği için' asıl Türkiye'nin İsrail'den özür dilemesi gerektiğini savunmuştu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Dışişleri Bakanı ve koalisyon ortağı Lieberman ile arasında mesafe koyarak, dışişleri bakanının açıklamalarının kişisel görüşleri olduğunu ifade etmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise yaptığı açıklamada, İsrail'le ilişkileri düzeltmeye niyetli olduklarını söylemişti.