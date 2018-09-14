İsrail geri adım attı, Eurovision Kudüs yerine Tel Aviv'de yapılacak

İsrailli yetkililer başlangıçta, Kudüs'ün başkentleri olarak tanınmasını sağlama çabaları çerçevesinde, her yıl ortalama 200 milyon kişinin izlediği yarışmanın bu kentte yapılmasında ısrar ediyordu.

Ancak yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) yarışmanın siyasete alet edilmesi kaygıları yüzünden geri adım atıldı.

İsrailli şarkıcı Netta Barzilai, Mayıs'ta Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan yarışmayı Toy adlı şarkısıyla kazanmış ve teşekkür konuşmasında "Ülkemi çok seviyorum. Bu sefer Kudüs'te" demişti.

Eurovision, genellikle başkentlerde düzenleniyor.

Ancak İsrail'in Kudüs'le ilgili hak iddiaları uluslararası kabul görmüyor.

İsrail 1967'deki 6 Gün Savaşı'nda Kudüs'ün doğusunu Ürdün birliklerinden almıştı. Filistinliler, Doğu Kudüs'ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak görüyor.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararından sonra uluslararası boykot kampanyaları başlatılmıştı.

Eurovision iki kez Kudüs'te yapıldı

Eurovision 1979 ve 1999'da Kudüs'te yapılmıştı.

İsrail'de Kudüs İşleri Bakanı Zeev Elkin ise karara tepki gösterdi.

Aynı zamanda Kudüs Belediye Başkanı adayı olan Elkin, kararı alan İsrail Devlet Televizyonu'nu "Kudüs'ü yalnızlığa terk etmekle suçladı" ve "Avrupalıların tavrına şaşırmadım. Ama Kudüs'ün statüsünü güçlendirecek ve kentin gelişimine katkıda bulunacak büyük bir fırsat kaçırıldı" dedi.