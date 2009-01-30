İsrail: Gerekirse yine vururuz

İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Hamas ile bir anlaşmaya varılmasına karşı olduğunu söyledi.





Ordu radyosunun haberine göre, Kadima lideri ve Dışişleri Bakanı Livni, Peres Akademi Merkezi'nde yaptığı bir konuşmada, Hamas'a karşı bir anlaşmadan değil, "kararlılık ve caydırıcılıktan" yana olduğunu belirtti.



Bakan Livni, bu nedenle yapılması gereken en doğru şeyin "Dökme Kurşun" operasyonunun sürdürülmesi olduğunu söyledi. Livni, "Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerin durdurulması, Hamas'ın silah kaçakçılığına ve roket saldırılarına müsamaha edilmeyeceği konusunda İsrail'in niyetinin ciddi olduğunu anlayıp anlamadığını test etmek için yapıldı. Eğer bunu anlamazlarsa, gerekirse bir başka operasyon olacak" dedi.



Barak: Gerekirse yeniden vurulur



İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da Livni ile benzer görüşleri dile getirdi ve İsrail'in gerektiğinde Hamas'ı tekrar vuracağını söyledi.



Barak, İsrail'in Kanal 10 televizyonuna yaptığı açıklamada, Hamas tarafının mevcut ateşkese uyacağını beklediğini anlatırken, roket saldırıları halinde İsrail'in örgüte karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. İsrail Savunma Bakanı, "Hamas'ı tekrar vurmamız gerekirse, vururuz" dedi.



Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü operasyonda, güney kuvvetlerinde görev yapan üst düzey bir ihtiyat subay, İsrail'in, Hamas'ı bozguna uğratmak için büyük bir fırsatı heba ettiğini söyledi. Muvazzaf subay olduğu için konuşma yapmasında sakınca bulunmayan Zvi Fogel adlı general, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde operasyonun genişletilmemesi yönünde verilen kararla, İsrail'in Hamas'ı bozguna uğratma konusunda tarihi büyük bir fırsatı kaçırdığını ifade etti.



Fogel, geçtiğimiz günlerde, Kisufim sınırında meydana gelen ve bir İsrailli askerin ölümü ile sonuçlanan patlamaya da değinerek, buna cevap verilmesini gerektiğini öne sürdü. Zvi Fogel, bu tür saldırılara gereken cevabın verilmemesiyle İsrail ordusunun Dökme Kurşun operasyonu sırasında elde ettiği caydırıcılığını yitireceğini de iddia etti.



Operasyonun ikinci haftası ile ABD Başkanı Barack Obama'nın yemin töreni arasındaki dönemde, kesin bir sonuç için Gazze Şeridi'nde yeterli askeri güce sahip olduklarını savunan Fogel, "Hamas'ı tümüyle bozguna uğratmaya çok yakındık" dedi.



Fogel'in görüşlerinin, güney kuvvetleri komutanlığında Gazze'deki son savaşa katılan çok sayıda üst düzey subayca da paylaşıldığı belirtiliyor.