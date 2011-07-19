-İSRAİL GEMİLERİ FRANSIZ GEMİSİNİ KUŞATTI ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Gazze filosuna katılan gemilerden Fransız bandıralı "Onur-El Karame", Gazze yolunda İsrail gemileri tarafından kuşatıldı. Yardım operasyonunun sözcüsü Julien Rivoire, Paris'ten telefonla yaptığı açıklamada, geminin en az üç İsrail gemisi tarafından kuşatıldığını, TSİ 10.06'dan bu yana ne internet ve ne de telefonla bağlantı kurulduğunu belirtti. İsrail ordusundan bir sözcü de AFP'ye yaptığı açıklamada, "Tek söyleyebileceğim gemiyi izlediğimiz" dedi. Gazze'ye Özgürlük Hareketi de geminin Gazze'ye doğru başladığı yolculuğun son ayağına geldiğini bildirdi. Geminin ve içindeki Fransız, Kanada, Yunan, İsveç ve Tunus vatandaşı aktivistlerin, hem Yunan hükümetinin engellemeleri ve hem de sabotajlarla geciken filoyu; aynı zamanda da uygulanan abluka kırılana dek, Gazze'ye filo yolculuklarının devam edeceği kararlılığını temsil ettikleri ifade edildi. Gemide Türklerin de olduğu bildiriliyor. Ynet sitesine göre de filodaki eski İsrail vatandaşı aktivistlerden Dror Feller, "twitter"da, Gazze'den 110 kilometre kadar uzaklıkta olduklarını yazdı. Haaretz gazetesinde yer alan bir haberde ise Gazze'ye Özgürlük Hareketi'nden Greta Berlin'in, geminin, Yunanistan'dan ayrılabilmek için destinasyonu olarak Mısır'ın İskenderiye limanını gösterdiğini söylediği belirtildi. Berlin, Akdeniz'in ortasında, destinasyonunu değiştirmenin de yasal olduğunu ifade etti. Gemi, geçen Cumartesi günü günlerdir tutulduğu Yunanistan'daki Kastellorizo'dan ayrılmıştı. İsrail ise gemiyi Gazze yolundan döndürmekte kararlı. Savunma kurumları yetkilileri, gemide bulunan 10 aktivist ve 3 kişilik mürettebattan şiddet içeren bir direniş beklemediklerini kaydettiler. Gemide üç de gazeteci bulunuyor.