İsrail, gemilere karşı harekete geçti...

T24

İsrail'in gerçek yüzüyle karşılaşıyoruz



Hayfa'da pusu

Pazartesi akşam saatlerinde Gazze'de



İstanbul'da gece protestosu

lli farklı ülkeden yardımsever ve aktivistin bulunduğu, ''Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım'' kampanyası kapsamında Kıbrıs'ın güneyinden Gazze'ye doğru seyreden gemilere iki İsrail gemisinin yaklaşmakta olduğu bildirildi.Kıbrıs'ın 30 mil güneyinden Gazze'ye doğru giden "Mavi Marmara" gemisi ile diğer 5 gemi, hız kesmeden İsrail'in tatbikat yaptığı alana doğru yoluna devam ederken, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkilileri, gemide bulunanlara, Kıbrıs açıklarında iki İsrail gemisinin kendilerine yaklaşmakta olduğunu söyledi.İHH Başkanı Bülent Yıldırım, "İsrail'in gerçek yüzü ile karşılaşmak üzereyiz. Savaş gemilerini yola çıkardılar. Gördüğümüz 2 tane ama daha fazla da olabilir. Gemilerle bizi takip ediyorlar. Tabi ne yapacaklarını bilemiyoruz. Zannediyorum sabaha kadar sinir harbi yapacağız. Güç dengemiz iyi. İsrail'in filosunun yarısına karşı 6 tane sivil toplum kuruluşu gemisiyiz. Burada 50 tane ülkeden insan var. Eğer bir müdahale olur, tutuklama olursa 50 ülkenin şerefi yerle bir olmuştur. Onun için bu ülkeler kendilerini korumak ve gözetmek zorundadır." dedi.Yıldırım, gece İstanbul ve Ankara'da eylem yapılması çağrısı yaptı.Yıldırım, "Bunlar bu tacizi yaparken aynı karşılığı alması lazım. Eğer müdahaleyi sertleştirirse herkes kendi ülkesindeki ilişkileri gözden geçirmesi lazım. Biz burada kendi savunmamızı yapacağız. Bunun bir takım bedelleri olduğunu biliyoruz. Ama insanlık adına bu bedeli ödemeyi göze aldık. Biz geri atmayacağız. İsrail'in geri adım attığını da herkes görecek. İsrail'in yaptığı tam bir korsanlık. Bizim gemilere müdahale edip, bizleri de rehin alacak. Nasıl Amerika Somalili korsanlara müdahale etti; Türk gemileri de NATO adına Somali açıklarına gittiyse bu korsanlara karşı şimdi ne yapacaklar. Herkes seyredecek. Bir kere yola çıktık. İsteyen bizimle gelir, isteyen geri kalır. Ama inşallah burada insanlığın kazandığını hepimiz göreceğiz. Panik halinde heyecanlı değiliz. Çok sakiniz. Kendi tedbirlerimizi aldık." ifadelerini kullandı.Açıklamanın ardından gemide bulunanlara can yelekleri dağıltılırken, gemi ise hız kesmeden Gazze'ye doğru yoluna devam ediyor.Bu arada filoda bulunan 6 gemi, gün içinde 2 mil olarak sürdürdüğü takip mesafesini, güvenlik nedeniyle 300 metreye düşürdü.Ynet haber sitesi, son üç gündür, İsrail donanmasına ait 3 füze gemisinin Hayfa limanında demirlediğini bildirmişti. Gemilerde İsrail donanmasına ait seçkin "Şayetet 13" komando birlikleri, donanma subayları ve istihkamcılar yer alırken, gemilere müdahaleyi görüntüleyip basına dağıtacak İsrail Savunma Kuvvetleri sözcülüğünden görevli personel de hazır bulunuyor.İsrail donanmasının Gazze'ye özgürlük filosunu karşılamaya hazırlanan gemileri arasında donanmanın en gelişmiş füze donanımına sahip Hanit savaş gemisinin bulunduğu, muhtemelen bu geminin yardım filosuna ilk müdahaleyi yapacağı da ifade ediliyor.Askeri ekiplerin, İsrail donanmasının Füze Hücumbotları Filosu komutan yardımcısının emrinde olacağı da bildirildi.Donanmadan bir yetkili, "Bu, geçmişteki diğer görevlerimizle karşılaştırıldığında nispeten basit bir görev" diye konuştu. Yetkili, bu kadar geniş bir askeri gücün hazırlanmasının nedeninin, bu görevi yerine getirirken halkla ilişkiler alanında olası zararları asgari seviyede tutmak olduğunu da söyledi. "Görev, basit bir görev, ama diğer tarafın bizi kötü göstermek amacıyla elinden geleni yapacağının da farkındayız" diyen donanma yetkilisi, provokasyonlara gelmeyeceklerini, gereği neyse onu yapacaklarını ifade etti.İsrail donanması, çok geniş çapta güç kullanmaya gerek kalmayacağı ve kaptanlarının uyarılmasının ardından gemilerin çekileceği umudunu taşıyor. Ancak aksi halde "Şayetet 13" birliklerinin güç kullanarak gemiyi ele geçirmeye hazır olduğu da belirtiliyor. Donanma subayları, gemilerin kontrolünü ele alıp donanmanın talimatları doğrultusunda hareket edecek.Bu arada devriye hücumbotlarının ve Şayetet 13 botlarının da Aşdod limanında donanmanın gelecek gemilerini bekleyeceği ifade edildi. Ayrıca Aşdod'da çok sayıda polis gücü de hazır bulunacak.Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ve diğer ilgili bakanların talimatıyla, uluslararası kamuoyunda İsrail'in imajına zarar vermesi pahasına gemilerin Gazze'ye varmasının engellenmesi için, böyle nispeten basit bir görev için çok sayıda gücün konuşlandırılmasına karar verildiği de belirtiliyor.Ancak haberde, yapılan tahminlerin İsrail'in bu operasyondan beklenen ölçüde zarar görmeyeceği, Arap ülkeleri dışında diğer ülkelerin gemi seferine çok itibar etmediği, gemilerin yolculuğunun sadece El Cezire ve İranlı El Alem televizyonlarınca yoğun olarak işlendiğini iddia edildi.Ynet haber sitesinde bu kadar çok sayıda askeri gücün görevlendirilmesinin gerekçesi aktarılırken, eğer bu sefer kısmen bile başarıya ulaşılırsa, bunun Gazze'den bir deniz hattı açılması anlamına geleceği ve İsrail'in güneyi için açık ve net bir tehlike oluşturacağı kaydedildi.Öte yandan İbranice yayımlanan İsrael Hayom (İsrail Bugün) gazetesinde, Gazze'ye doğru yola çıkan iki gemide meydana gelen arızaların gerisinde, filoyu geciktirmek veya yolculuğunu iptal ettirme amacında İsrail komandolarının bulunduğu yolundaki iddialar yer aldı.İsrail ordu sözcülüğü ise söylenti olarak nitelediği bu yöndeki iddialara cevap vermeyeceğini belirtti.Bu arada İsrail parlamentosu (Knesset) üyelerinden, gemide bulunan İsrail Balad partisi milletvekili Hanin Zubi'ye yönelik eleştiriler de arttı.Likud milletvekillerinden Dani Danon, Zubi'nin gemi seferinden İsrail topraklarına geldiğinde tutuklanmasını istedi. Danon, ayrıca İsrail parlamentosunun İç Komitesine de başvuruda bulunarak, Zubi'nin diplomatik pasaportunun elinden alınmasını talep etti ve "Zubi'nin İsrail'in düşmanlarıyla birlikte hareket ettiğini, terörizme destek verdiğini ve İsrail'in dünyadaki imajına leke sürdüğünü" öne sürdü.Likudlu milletvekillerinden Miri Regev de İsrail'e karşı etik açıdan suç işlediğini ifade ettiği Zubi'nin cezalandırılmasını istedi.'Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım' kampanyası kapsamında toplanan yardımları taşıyan 6 geminin yarın akşam saatlerinde engelleme olmaması halinde Gazze'ye varması bekleniyor.Gemilere İsrail donanmasının yakın takibi sürerken, İstanbul'da bir grup, İsrail'in, ''Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım'' kampanyası kapsamında Gazze'ye yardım için giden gemilere yönelik tutumunu protesto etti.Gece saatlerinde İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla ''İsrail şaşırma sabrımızı taşırma'' diye sloganlar attı.Grubun konsolosluk önündeki bekleyişini sürdürmesi üzerine, polis güvenlik önlemi aldı.