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Dünya

İSRAİL GAZZE'Yİ YİNE VURDU TEL AVİV (A.A)

30 Mart 2011 13:07

-İSRAİL GAZZE'Yİ YİNE VURDU TEL AVİV (A.A) - 30.03.2011 - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta düzenlediği hava saldırısında, bölgedeki silahlı gruplardan İslami Cihad'ın askeri kanadı Saraya El Kuds üyelerinden biri öldü, bir diğeri de yaralandı. Filistinli kaynaklara göre, saldırı sabah erken saatlerde gerçekleşti ve iki Saraya El Kuds üyesi, insansız hava araçlarından atılan füzenin hedefi oldu. Militanlardan birinin hastanede öldüğü belirtildi. Son on gün içinde, Saraya El Kuds'ün 6 üyesi İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti.

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