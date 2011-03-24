-İSRAİL GAZZE'Yİ YİNE BOMBALADI GAZZE (A.A) - 24.03.2011 - İsrail, Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda yaralanan olmadığı bildirildi. Filistinli görgü tanıklarının belirtiğine göre, ilk iki saldırı Gazze kentini hedef aldı ve elektriğin kesilmesine yol açtı. İsrail 3'üncü saldırıda ise Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah kentinin yakınlarında yer alan ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın silah kaçakçılığı için kullandığı bir yeraltı tünelini vurdu. İsrail ordusunun bir sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan 2 tüneli hedef aldığını ve Gazze kentindeki bir terörist hedefi vurduğunu" söyledi. Sözcü, bu saldırıların, Cumartesi gününden beri İsrail topraklarına atılan 25 Grad tipi rokete misilleme olarak düzenlendiğini açıkladı. -İSRAİL'İN ABD BÜYÜKELÇİSİ- İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Oren, bir kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı Kudüs'teki saldırı ile Gazze'den son günlerde düzenlenen roket ve havan topu saldırılarına atıfta bulunarak, ülkesinin "Filistinlilerle çatışmaya girip, bir şiddet sarmalı tuzağına düşmeyeceğini" belirtti. Oren, "Şiddetin tırmandırılmasını, Hamas ve genelde Filistinlilerle çatışma istemiyoruz" diye konuştu.