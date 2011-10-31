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Dünya

İsrail Gazze'yi vurdu GAZZE (A.A)

31 Ekim 2011 02:56

-İsrail Gazze'yi vurdu GAZZE (A.A) - 31.10.2011 - İsrail'in Gazze'yi yine vurduğu bildirildi. Yerel medyaya göre, İsrail, dün 23.40'ta Gazze'nin güneyinde, Han Yunus'taki İslam Üniversitesi yakınlarında boş bir alanı vurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı yerel medyaya henüz yansımadı. İsrail ordusu da saldırıyı doğruladı. Ordudan yapılan açıklamada, roket atılması üzerine savaş uçaklarının militanları vurduğu belirtildi.  Ordu bir önceki açıklamasında da Gazze'den fırlatılan roketlerin Aşkelon Bölge Konseyi binasını vurduğunu duyurmuştu.  Cumartesi gününden beri devam eden karşılıklı saldırılarda 10 militan ile bir İsrailli sivil hayatını kaybetti.

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