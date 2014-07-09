İsrail Gazze'yi vurdu, en az 25 ölü

İsrail'in Gazze şeridine karşı dün gün boyunca yürüttüğü hava saldırılarında en az 25 Filistinli'nin öldüğü bildirildi.

Hamas'ı İsrail kentlerine roket saldırısı düzenlemekle suçlayan İsrail, Gazze'ye karşı geniş çaplı hava ve deniz saldırısı da başlattı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Filistin yönetimi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada daha önce ölü sayısı en az yedi olarak duyurulurken, 70 Filistinli'nin de yaralandığı söylenmişti.

İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Peter Lerner ülkesinin harekatı "tırmandırmaya" hazırlandığını söylerken, İsrail vatandaşları ateş altında olduğu sürece bombardımana devam edeceklerini söyledi.

Saldırılarda ölenler arasında arabalarına isabet eden bir roket sonucu ölen dört Hamas üyesi de var. Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El Kudra güney kenti Han Yunus'ta vurulan bir Hamas liderinin evinde altı kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan ikisinin genç yaştaki erkek çocuklar olduğunu söyledi.

Hamas'ın ise İsrail saldırılarına roketlerle karşılık verdiği söyleniyor.

Abbas'tan çağrı

Salı gecesi Kudüs'e doğru birçok füze atışı gerçekleştiren Hamas şehri vuramadı. Daha önce İsrail kuvvetleri Tel Aviv'e atılmış bir roketi etkisiz hale getirdi.

Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, İsrail'e 'Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığı tırmandırmaması' uyarısında bulundu.

Wafa haber ajansına göre Abbas, İsrail'in bölgeyi büyük bir yıkıma sürüklemekten kaçınması gerektiğini söyledi ve uluslararası toplumdan İsrail hükümetine baskı uygulamasını istedi.

İsrail Hamas'ı son günlerde yüzlerce roket ateşlemekle suçlarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Salı akşamı yaptığı açıklamada "Başka hiçbir ülke böyle bir tehdit altında yaşamıyor ve hiçbir ülke böylesi bir tehdidi kabullenmez" dedi.

Bu arada İsrail güvenlik kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik olası saldırılar için 40 bin yedek askerin göreve çağrılmasına onay verdi.

Hamas ise Tel Aviv ve Kudüs'ü hedef aldığı roketlere ek olarak Hayfa ve Aşdud'un da hedef alındığını iddia etti.

Örgütün askeri kanadı bundan böyle tüm İsraillilerin hedef olduğunu duyurdu.

İsrail ordusu ise attığı bir tweette Pazartesi akşamından bu yana 117 roketin İsrail'i vurduğunu, 29 tanesinin ise füze savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ordu daha önce yaptığı açıklamada Salı günü Gazze Şeridi'nde yaklaşık 50 "terör bölgesinin" hedef alındığını duyurmuştu.