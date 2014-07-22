İsrail Gazze'yi vurdu, aşırı sağcılar askerlerle dans ederek kutladı

İsrail’in pazar günü 72 kişiyi öldürdüğü Şicaiyye katliamının yankıları devam ederken Fransız haber ajansı AFP, aşırı sağcı İsrailliler ve askerlerin bir askeri alanda dans ederken çekilen görüntülerini yayınladı. İsraillilerin katliamın yaşandığı saatlerde dans etmeleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, görüntüler için İsrail ordusundan açıklama yapılmadı.

Yine hastaneyi vurdular

Hürriyet gazetesinden Fehim Taştekin’in haberine göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik harekâtında dün ölenlerin sayısı 572’ye çıkarken Deyr Belah’ta bir hastane de hedef alındı. Daha önce Vefa Hastanesi’ni vuran İsrail dün Aksa Şehitleri Hastanesi’ni hedef aldı. 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Fosfor bombası iddiası: Gazzeli kaynaklar dün Gazze’nin doğusundaki Şicaiyye ile kentin merkezindeki Zeytun bölgesinde ilk kez fosfor bombası kullanıldığını öne sürdü. İsrail 2008’de Gazze’de beyaz fosfor kullanmıştı.

Gazze Şeridi’nde 72 kişinin öldüğü, 400 kişinin yaralandığı Şicaiyye’deki katliamın ardından İsrail’in saldırıları, 14’üncü günde güneyde Han Yunus, kuzeyde Beyt Hanun, orta kesimde Breyc Kampı, Meğazi Kampı ve Deyr Belah’ı hedef aldı. Daha önce Şicaiyye’de Vefa Hastanesi’ni vuran İsrail dün de Deyr Belah’ta Aksa Şehitleri Hastanesi’ni bombaladı. Tank mermileriyle vurulan hastanede 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Hürriyet’e bilgi veren Gazzeli kaynaklara göre İsrail üç gündür onbinlerce insanın yaşadığı Gazze’nin kalıcı kamplarından Breyc ve Meğazi’de halkın evlerini terk edip daha batıdaki Deyr Belah’a gitmesini istiyordu. Halkı bölgeyi terk etmek için bombardıman yapan İsrail dün de Deyr Belah’ı hedef almış oldu.

Hedef yoğun bakım katı

Saldırıda ameliyathane ve yoğun bakımın bulunduğu üçüncü katın isabet aldığı öğrenildi. İsrail ordusu daha önce Şicaiyye’de Dr. Enes Ebu el Kes’in evini vurmuş, ölmediği anlaşılan doktorun bulunduğu Vefa Hastanesi’nin dördüncü katını, ardından tahliyesi istenen hastanenin tamamını bombalamıştı. Refah’ın doğusundaki saldırılarda ise Ömer Ebu Şahit ailesi 13 kurban verirken Siyam ailesinden 11 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Gazzeli kaynaklar dün sabah Gazze’nin doğusundaki Şicaiyye ile kentin merkezindeki Zeytun bölgesinde ilk kez fosfor bombası kullandığını öne sürdü. İsrail 2008’de Gazze’de beyaz fosfor kullanmıştı.

Esir kutlaması

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın Şaul Aron adlı İsrailli askeri ele geçirdiklerini duyurmasının ardından Gazzeliler çok şiddetli saldırılar bekliyordu. İsrail’in BM temsilcisinin reddettiği iddiayla ilgili ordu sözcüsünden askerin kaçırılma ihtimali dışlamadıkları ve konuyu araştırdıkları açıklaması geldi. Dün ayrıca İzzeddin Kassam Tugayları’ndan 12 militanın tünelden Erez’e geçerek İsrailli askerleriyle çatışmaya girdiği, onunun öldüğü ve diğer ikisinin tekrar tünelden geri döndüğü öğrenildi.

Aynı aileden 28 Filistinli kurban

Gazze’de Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’yle (FHKC) bağlantılı olanların ailelerini topluca cezalandırma politikası güden İsrail dün Ebu Cami ailesini vurdu. Han Yunus’un doğusundaki Zenne bölgesinde 4 katlı binayı hedef alan İsrail birlikleri aileden 28 kişiyi öldürdü. Hürriyet’e bilgi veren Samir adlı Gazzeli aktivist “Ebu Cami, tanınan vatansever bir ailedir. Her üç örgütten insanlar var. Daha önce evleri hedef alınan Ebu Cami ailesinden altı kişi son vurulan eve yerleşmişti. Oradaki 22 kişiyle birlikte onlar da öldü” dedi.

İsrail ordusunda 25 kayıp şoku

14 günlük çatışmada en az 100’ü çocuk 572 Filistinli hayatını kaybederken İsrail tarafındaki ölümlerin neredeyse tamamı asker. İsrail, dün itibarıyla 25’i asker 27 vatandaşının öldüğünü duyurdu. Bu sayının 45 olduğunu iddia eden Hamas ayrıca 1 İsrail askerini esir aldığını iddia etti ancak İsrail ordusu tarafından henüz doğrulanmadı. Siyasi analistler asker kayıplarının bu hızla artması ve özellikle de Hamas’ın esir asker iddiasının doğrulanması durumunda Gazze’deki harekata yönelik algının İsrail kamuoyunda değişebileceğini belirtiyor. 2006’da esir alınan Gilad Şalit için İsrail 1027 Filistinliyi serbest bırakmak zorunda kalmıştı.

İsrail tarafında da gözyaşı

Çatışmalarda ölen İsrailli yüzbaşı Tzafrir Bar-Or’un (32) cenaze törenine katılan ve hamile olan kızkardeşi fenalık geçirdi. Çatışmalarda 25 israilli asker öldü.