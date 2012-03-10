İsrail Gazze'yi vurdu: 12 ölü, 20 yaralı

T24 - İsrail Gazze'ye hava saldırısında 12 Filistinli öldü, 20'si yaralandı.



Gazze Şeridi'ne dünden beri düzenlenen İsrail'in hava saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi, 20 kişi de yaralandı.

Filistinli sağlık kaynakları ve siyasi örgütler, Gazze'den İsrail'in güneyine havan ateşi açılmasının ardından İsrail ordusunun dün öğleden sonra başlattığı ve gece boyunca süren hava saldırılarında, ikisi askeri sorumlu Kudüs Tugayları'nın 10 üyesi ile Halk Direniş Komitesi'nin iki sorumlusunun öldüğünü belirttiler.

İsrail hava saldırılarında, birisi gazeteci olmak üzere 20 Gazzeli de yaralandı.

Bu arada, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Eşkol bölgesine atılan havan mermileri ve roketler biri ağır en az 4 İsraillinin yaralanmasına neden oldu.

İsrail ordusu, Filistin topraklarından dün atılan 40 kadar roket ve havan mermisinin İsrail'e düştüğünü bildirdi.