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Dünya

İsrail, Gazze'yi 4 ay sonra yine vurdu

İsrail'in, Gazze'de iki bölgeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi

03 Nisan 2013 10:32


İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Reuters haber ajansının Hamas kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki boş arazileri bombaladı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail, Gazze'ye en son Kasım ayında hava saldırısı düzenlemişti. 8 gün süren hava operasyonunda 170 filistinli ve 6 israilli hayatını kaybetmişti.

21 Kasım'da sağlanan ateşkes sonrası operasyon sona ermişti.

 

Suriye'ye misillemem

 

Öte yandan İsrail, akşam saatlerinde Suriye tarafından gelen top atışına da karşılık verdi.

İsrail kaynaklarından alınan bilgiye göre, Golan tepelerindeki Tel Hezka bölgesine akşam saatlerinde Suriye'den top atışı gerçekleştirildi.

Olayda ölen ya da yaralanın olmazken, İsrail de buna top atışıyla karşılık verdi. Bölgede bulunan Birleşmiş Milletler gücünün durumdan haberdar edildiği belirtildi.

İsrail, 10 gün önce de Suriye'ye, devriyelerine ateş açıldığı iddiasıyla misillemede bulunmuştu.

 

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