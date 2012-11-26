İsrail, Gazze'ye tavrını yumuşatıyor mu?

İsrail, Gazze Şeridi'nde, Filistinlilere yönelik balıkçılık ve tarım alanlarında uyguladığı kısıtlamaları gevşetti.

İsrail, Mısır'a, Filistinli balıkçıların Gazze sularında 6.9 kilometreye kadar açılarak avlanabileceklerini iletti. Daha önce Gazzeli balıkçılar en fazla 4.8 kilometre açılabiliyordu.

İsrail ayrıca, İsrail sınırına yakınında olan tarım alanlarında çalışan Filistinli çiftçileri engellemedi. İsrail, 2009'den beri, Filistinlilerin sınırın 300 metre yakınına yaklaşmalarını yasaklamıştı.

İsrail ile Hamas arasında 8 gün süren çatışmaları durduran uzlaşma anlaşmasında İsrail'den Gazze Şeridi'ne uyguladığı kısıtlamları gevşetmesi isteniyordu. Saldırıda ve çatışmalarda 140'den fazla Filistinli ve 5 İsrailli yaşamını yitirmişti.