İsrail Gazze'ye operasyon başlattı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'den, İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Kudüs'e dörder "M 75" tipi, Aşdod'a ise 38 "Grad" tipi füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

AFP'de yer alan haberde, İsrail'in hem havadan hem de denizden yürüttüğü operasyon kapsamındaki saldırılarında en az 12 kişi hayatını kaybederken, 80 kişi de yaralandı.

İsrail ordu sözcüsü Avihai Aderaa, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, ülkenin güneyine füze atılmaya devam edilmesine karşılık, Hamas Hareketi'nin güçlerine ve çıkarlarına yönelik askeri operasyon başlattı" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki görevi fiili olarak devam eden eski Filistin hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el Kidra, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "Kevari" ailesine ait bir eve düzenlenen hava saldırısında yedi kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, ölenlerden ikisinin çocuk olduğunu belirtirken, "Han Yunus'taki çocuk katliamı, korkunç bir savaş suçudur. Artık tüm İsrailliler meşru hedefimiz haline geldi" dedi. Saldırıda 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarının Anadolu Ajansı'na verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, saldırı düzenleyeceklerini belirterek söz konusu evin sahiplerinden evi boşaltmalarını istedi. İsrail'in talebini reddeden Filistinli siviller de evi korumak için çatıya çıkarak canlı kalkan olmayı amaçladı. İsrail ordusunun sivillere rağmen bombaladığı evin yerle bir olduğu belirtildi.

Gazze'nin Daray mahallesindeki bir aracı hedef alan saldırıda ise aralarında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Şaban'ın da olduğu dört Hamas üyesi öldü.

İsrail'in vurduğu Nuseyrat mülteci kampında da bir kişinin öldüğü açıklandı. AFP'ye konuşan görgü tanıkları, bu kişinin Hamas militanı olduğunu söyledi.

İsrail'in düzenlediği hava saldırısından sonra Filistin bayrağı renklerinde uçurtma uçurulduğu görüldü. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne karşı başlattığı operasyonun kara harekâtını da kapsadığı belirtildi.

Bu arada İsrail ordusu, 40 bin yedek askerin silah altına alınması için harekete geçti. İsrail ordu sözcüsü Aderaa Twitter'dan yaptığı başka bir paylaşımda, "İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında kara kuvvetlerini yoğunlaştırdı çünkü operasyon kara harekâtını da içeriyor. Yedek birliklerin çağrılması hazırlıkları tamamlandı" dedi.

İsrail ordusunun, operasyonu gelişmelere göre aşamalı olarak dozu yükseltilecek şekilde planladığını kaydeden Aderaa, Hamas'ın ciddi bir çıkmazda olduğunu ve tehditlerinin içinde bulunduğu durumdan kaynaklandığını ileri sürdü.

İsrail'in "Demir Kubbe" hava savunma sistemi, Gazze'den atılan roketleri böyle etkisiz hale getiriyor.

Gazze'ye düzenlenen son operasyona "Protective Edge" (Koruyucu Hat) adı verildiğini sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından duyuran İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, İsrail ordusunun bu isimleri nasıl seçtiğine açıklık getirdi.

Operasyon isimlerinin önce İbranice olarak belirlendiğini sonra İngilizce ve Arapçaya tercüme edildiğini kaydeden Adraee, "Operasyonların isimlerinin resmi olarak ilanından önce İngilizce ve Arapça'da uygun karşılığı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Adraee, "İsimler bazen bilgisayar bazen de kişiler aracılığıyla belirleniyor. Operasyon için bir isim önerildiğinde bunun İsrail halkı ve uluslararası toplum açısından uygun olup olmadığı araştırılıyor" dedi.

Mahmud Abbas: Saldırılar durdurulsun

Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail'den Gazze'ye düzenlediği saldırıları derhal durdurmasını istedi.

Abbas, geçen hafta Yahudiler tarafından kaçırılarak öldürülen Muhammed Ebu Hudayr ile İsrail askerleri tarafından dövülerek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kuzeni Tarık Ebu Hudayr'ın ailelerini Ramallah'taki ofisinde kabul etti.

Abbas, burada yaptığı konuşmada, "Filistin yönetimi, suçlular cezalandırılıncaya ve bütün haklarımızı alıncaya kadar tüm uluslararası mahfillerde Ebu Hudayr'ın şehit edilmesinin takipçisi olacak" dedi.

AFP’nin haberine göre İsrail'in, Gazze'nin farklı bölgelerine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda yedisi çocuk olmak üzere 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail, savaş uçakları, deniz kuvvetlerine ait hücumbotlar ve top atışıyla düzenlediği 60'tan fazla saldırıda, Gazze'nin farklı bölgelerindeki 33 noktayı hedef aldı. İsrail deniz kuvvetlerine ait hücumbotlar, Gazze'nin orta kesiminde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir askeri alanın yanı sıra başka bir noktaya da saldırdı.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir askeri alanın yanı sıra 3 eve, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cebaliya beldelerinde bir araba parkı, ev ve değişik 7 noktaya, Gazze'nin doğu ve kuzeyinde 2 ev ile 9 değişik hedefe saldırı düzenledi.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda Abo Dukka ailesine ait bir bina kullanılmaz hala geldi. Semt sakinleri binadan arda kalan kullanabilecek eşyaları topladı.