İsrail, Gazze'ye kara operasyonuna hazırlanıyor

İsrail ordusu Gazze'de sınıra yakın Filistinlilerden evlerini acilen boşaltmalarını istedi. Filistinli yetkililere göre sınıra tank ve asker yığan İsrail ordusu karadan bir operasyona hazırlanıyor.

Al Jazeera'nin haberine göre, İsrail kabinesi yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Başbakan Benyamin Netanyahu başkanlığında yapılan toplantı devam ediyor. Toplantıda Gazze'ye olası bir kara harekatının ayrıntıları konuşuluyor.

Toplantı devam ederken İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze'ye kara harekatı yapılmasını öngören tasarıyı onaylayarak kabineye gönderdi. Tasarının kabinede kabul edilmesi halinde Gazze'ye kara harekatının önü açılmış olacak.

İsrail’in Gazze’ye dört gündür düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişinin yaralanmasının ardından Mısır yönetimi hasta ve yaralıların geçişi için Gazze’nin Mısır'la bağlantısını sağlayan tek geçiş noktası Refah sınır kapısını açtığını açıkladı.

Al Jazeera'nin Gazze muhabiri Tamir Mishal, Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının sınırlı bir süre için açıldığını ve sınırdan sadece İsrail saldırılarında yaralananlar ve Gazze'deki Mısır vatandaşlarının geçişine izin verildiğini söyledi.

Ayrıca Mısırlı yetkililer sınırdan tıbbi malzemelerin geçişine de izin vereceklerini açıkladı. Ancak Mishal'e göre henüz herhangi bir tıbbi malzemenin geçişine izin verilmedi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, Refah sınır kapısına bir heyet göndermişti. Mısır Resmi Haber Ajansı MENA, Mısır’ın Gazze sınırındaki hastanelerde Gazze’den gelecek yaralılar için hazırlık yapıldığını bildirmişti.

Eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi görevinden uzaklaştıran 3 Temmuz 2013’deki darbenin ardından Mısır, Refah sınır kapısını genellikle kapalı tutuyor.

13'ü çocuk 81 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra ise İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başlamasından beri 81 kişinin öldüğünü söyledi. Ölenlerin 13'ü çocuk, 18'i kadın. Saldırılarda 537 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırılarında 65 ev tamamen yıkıldı.

İsrail Gazze’nin kuzeyinde tarım alanlarının yoğun olarak bulunduğu Lahiye bölgesini füzelerle vurdu.



İsrail Ordu Sözcüsü, 23 saat içerisinde Gazze’de Hamas’a ait 322 hedefi vurduklarını söyledi.

Hamas saldırılara karşılık veriyor

Filistinli gruplar İsrail’in içlerine füze göndermeye devam ediyor. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Ramon askeri üssüne, menzili 160 kilometreyi bulan M72 tipi füzeler gönderdiğini açıkladı.



İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Tugayları, İsrail’in Bir Sebu bölgesine yedi Grad füzesi gönderdiğini bildirdi.