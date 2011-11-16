-İsrail, Gazze'ye inşaat malzemelerinin girişine izin verdi KUDÜS (A.A) - 16.11.2011 - İsrail ordusunun, inşaat malzemesi taşıyan araçların Gazze'ye girişine izin verdiği bildirildi. Malzemelerin militanlarca kullanılabileceği endişesiyle şimdiye kadar yalnızca uluslararası projelerde kullanılan malzemelerin ithal edilmesine izin veren İsrail'in, özel mülkiyetli fabrikaların onarımında kullanılacak inşaat malzemelerini taşıyan iki kamyona bugün giriş izni verdiği kaydedildi. Kamyonların girişi Filistinli yetkililer tarafından da doğrulanırken, İsrailli askeri yetkililer, gelecek günlerde daha fazla sayıda aracın girişine izin verileceğini belirtti.