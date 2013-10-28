İsrail Gazze'ye hava operasyonu düzenledi

İsrail Hava Kuvvetleri, pazartesi sabah saatlerinde, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına düzenlenen roket atışlarına karşılık amacıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeye hava operasyonu düzenledi. Filistinli Hamas örgütü, kendilerine ait bir eğitim kampının vurulduğunu ancak o sırada kampta kimse olmadığı için ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

İsrail Ordu sözcüsü, pazar gecesi Gazze'den fırlatılan bir roketi tespit edip imha ettiklerini, bir diğer roketin ise Tel Aviv yakınlarında parçalandığını açıkladı. İsrail'in düzenlediği hava operasyonu, ordunun basın bürosu tarafından Twitter üzerinden,"İsrail'e düzenlenen saldırıdan sonra İsrail güvenlik güçleri, yere gömülü iki füze fırlatma rampasını vurdu" açıklamasını yaptı.

İsrail Ordusu'nun aynı zamanda yine sabah saatlerinde Batı Şeria yakınlarındaki Hebron ve Nablus kentlerinde aralarında iki milletvekilinin de yer aldığı 16 Hamas üyesini gözaltına aldığı bildirildi.

İki taraf arasındaki saldırılar geçmişte de benzer şekilde olduğu gibi yine Filistinli tutukluların salıverilme kararının hemen ardından gerçekleşti. Geçen ağustos ayında serbest bırakılan 26 kişilik bir grubun ardından da saldırılar düzenlenmişti. İsrail hapishane müdürlüğü, geçen pazar gecesi serbest bırakılacak Filistinlilerin listesini açıkladı. Saldırıların bu açıklamanın ardından başladığı bildiriliyor.

İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü ile uzun bir aradan sonra başlattığı ve yaklaşık üç aydır devam eden barış görüşmeleri kapsamında, Filistinlileri serbest bırakmaya devam ediyor. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmelerinde 104 Filistinlinin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Pazartesi günü düzenlenen saldırı, İsrail Ordusu'nun 14 Ağustos'tan beri düzenlediği ilk saldırı.

(Deutsche Welle Türkçe)