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Dünya

İsrail Gazze'ye giden İran gemisine el koydu

İsrail Gazze Şeridi'ne İran silahları taşıdığını iddia ettiği bir gemiye el koydu

05 Mart 2014 16:29

İsrail, Gazze'ye roket taşıyan İran kargo gemisinde uzun menzilli füzeler bulunduğunu belirtti.

İsrailli yetkililer, Kızıldeniz'de el konulan Panama bandralı geminin roketleri Gazze'ye taşıdığını iddia etti. Gemi, 17 kişilik mürettebatıyla birlikte İsrail limanına çekildi.

ntvmsnbc.com'da yer alan haberine göre, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Salı gecesi ele geçirilerek Eilat limanına çekilen İran gemisinde yüksek donanımlı silahların olduğu belirtildi.

İran gemisine, İsrail donanmasına bağlı "Shayetet 13" isimli özel kuvvetlerin müdahale ettiği ifade edildi.

İran kargo gemisine, İsrail'e 1500 kilometre mesafede Sudan Eritrea sınırına yakın bölgede, uluslararası kara sularda müdahale edildiği belirtildi.

Panama bandıralı "KLOS-C" adlı kargo gemisinde düzinelerce 302 milimetrelik roketler bulunduğu, söz konusu roketlerin Suriye menşeili olduğu ve 2006'daki İsrail-Lübnan savaşında Hizbullah tarafından kullanıldığı açıklandı.

Roketlerin 100 kilometre menzile sahip olduğu ifade edildi.

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