İsrail Gazze'ye giden gemilere müdahale etti

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Aktivistler ve gazeteciler gözaltında

İsrail savaş gemileri, Gazze'ye yardım taşıyan teknelere yanaşarak kontrolü ele geçirdi. Gemiler İsrail askerlerince Aşhod limanına yönlendirildi.İki yardım gemisinde bulunanlar, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden yaklaşık yarım saat önce, 3 ayrı savaş gemisinin kendilerine yaklaşmakta olduğunu duyurmuştu. Ondan kısa süre sonra Reuters'ın geçtiği flaş habere göre İsrail savaş gemileri yardım gemilerine yanaştı ve askerler gemilere çıktı.Gazze'ye tıbbi yardım malzemesi taşıyan İrlanda bandıralı Saoirse ile Kanada bandıralı Tahrir'de bulunan mürettebat, İsrail komandolarının gemilere girerek kontrolü ele geçirdiğini, yaralanan kimsenin olmadığını söyledi. Çarşamba günü Fethiye'den hareket eden iki yardım gemisinde ABD dahil dokuz ülkeden 27 protestocu bulunuyor.İsrail müdahalesinden sonra açıklama yapan İsrail ordu sözcüsü Avital Leibovich, yardım gemilrinin İsrail'in Aşhod limanına götürülmesinin ardından aktivistlerin gözaltına alınacağını bildirdi. Leibovich açıklamasında, ''Bir başka İsrail'in deniz güvenliği ablukasını kırma girişimi daha başarısız oldu'' dedi.Bu arada İsrail ordusu, teknelerle kurulan irtibatın görüntülerini yayınladı.İsrail ordusunun yayınladığı görüntülerde, bir asker ''Güvenlik dolayısıyla uygulanan ablukanın bir parçası olarak Gazze ve kıyı bölgesi deniz trafiğine kapalıdır. Gazze'ye deniz yolu ile girme girişiminiz uluslararası kanunlara aykırıdır. Size, insani yardımların Gazze'ye kara yolu ile ulaştırılabildiğini hatırlatıyoruz'' diyor.Telsiz konuşmasında ayrıca teknedekilerin İsrail'in Aşhod limanına gidebilecekleri ve malzemeleri kara yolu ile ulaştırabilecekleri belirtiliyor.İsrail'in Gazze'ye yardım götüren filoya müdahalesi sonrası, aktivistlerin yanı sıra gazetecileri de gözaltına aldığı bildirildi.Gazetecileri Koruma Komitesinden yapılan açıklamada, filoda, Mısır gazetesi El Mısri El Yevm'in muhabiri Lina Atallah, ABD merkezli Democracy Now! programı muhabiri Cihan Hafız ve İran Press TV muhabiri Hasan Gani'nin de yer aldığı belirtildi.Filonun 27 yolcusunun İsrail polis ve göçmenlik yetkililerine teslim edileceğine değinilen açıklamada, ''İsrail, gemilerdeki gazetecilerin isimlerini açıklamalı ve onların serbestçe çalışmalarına izin vermeli. İsrail, ayrıca, geçmiş baskınlar sırasında yaptığı gibi, tüm gazetecilik materyallerine el koymaktan da kaçınmalı'' denildi.İsrail, ''Mavi Marmara''nın da içinde olduğu filoya baskın sırasında aralarında Türklerin de olduğu 20 gazeteceyi gözaltına almış, kamera, fotoğraf makinesi ekipmanlarına el koymuştu.