İsrail: Gazze'den çekiliyoruz

Hamas ve İsrail'in Türkiye saati ile saat 08.00'da başlayan ateşkes önerisini kabul etmesinin ardından İsrail ordusu Gazze'de işgal ettiği bölgelerden tamamen çekilme kararı aldı. İsrail Gazze'deki tünellerin yıkılmasını tamamladığını açıklamıştı.

İsrail ordusu ateşkesin başlamasına kısa bir süre kala kara birliklerinin Gazze'den çekileceğini duyurdu. Ancak ordu birliklerin Gazze sınırında 'savunma pozisyon'unda bekleyeceğini vurguladı.

Bu açıklama Mısır'da yürütülen ateşkes görüşmeleri sonrası üzerinde uzlaşılan 72 saatlik ateşkes kararının ardından geldi. Hamas ve İsrail'in kabul ettiği ateşkes sonrası Mısır tarafları kapsamlı ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye davet etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Umuyoruz ki bu önerimiz kalıcı bir ateşkese varılmasını sağlayacaktır ve barışın sağlanmasına katkı sağlayacaktır” ifadeleri yer aldı.

İlk olarak İsrail, ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. Daha sonra Mısır yönetimi İsrail'in yanısıra Filistin delegasyonunun da öneriyi kabul ettiğini açıkladı.

Bir süre sonra Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, 72 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini ve ateşkesin başarılı olması durumunda Hamas'ın üst düzey temsilcilerinin kalıcı ateşkes görüşmeleri için en kısa sürede Kahire'ye gideceklerini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ise, Mısır'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının İsrail'in Gazze'den çekilmesini içerdiğini belirtti.

Ebu Merzuk, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah saat 08.00 itibarıyla ateşkes olacak ve zalim İsrail ordusu Gazze'den çekilecek" dedi.

ABD: Kuvvetle destekliyoruz

ABD yönetimi, İsrail ve Hamas'ın kabul ettiği Mısır'ın 72 saatlik ateşkes önerisini kuvvetle desteklediğini belirterek, her iki tarafı ateşkese saygı göstermeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "72 saatlik ateşkesi öngören son öneriyi kuvvetle destekliyoruz ve her iki tarafı buna tümüyle saygı göstermeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Psaki, ABD'nin, İsrail'e karşı roket ve tünel saldırılarının son bulması ve Gazze halkının acılarına son verilmesi noktasındaki ısrarında kararlı olduğunu vurguladı.

Sözcü Psaki, "Bunlar, Dışişleri Bakanı Kerry, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve tüm uluslararası ortaklarımızın son birkaç haftadır üzerinde çalışmakta olduğu neticeler ve ateşkesin bu hedeflerin başarılmasına yardımcı olacağını derinden umuyoruz" ifadesini kullandı.

Mısır hükümetini ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kutladıklarını kaydeden Psaki, sadece şiddete son veren değil, aynı zamanda uzun vadede kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm üzerinden temel meseleleri ele alan ileriye dönük bir yolun bulunması için uluslararası ortaklarıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Mısır'ın arabuluculuk görüşmeleri

Mısır’ın şu ana kadar arabuluculuk yaptığı tüm ateşkes girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

İsrail Gazze'nin güneyindeki Refah kentini dışarıda tutarak ilan ettiği tek taraflı ateşkes başladıktan sonra Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bulunan bir evi vurdu. Saldırıda bir çocuk öldü, 30 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki 'bilinen tüm tünelleri' imha ettiğini iddia etti. Ancak 'bölgede tamamlanması gereken çok daha fazla görev' olduğunu duyurdu.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 1865 kişi öldürüldü.

Kaynak: Al Jazeera, AA ve Reuters