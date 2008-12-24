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Dünya

İsrail, Gazze'deki iki sınır kapısını açacak

İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ndeki iki sınır kapısını açacağı açıklandı.

24 Aralık 2008 02:00

İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ndeki iki sınır kapısını açacağı açıklandı. Kapıların açılma gerekçesi ise insani yardımlar ve ticari malların sevkiyatı.

Açıklamayı, Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi'nde insani yardımların koordinasyonundan sorumlu Filistinli yetkiliden yaptı.

Yetkili, İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelerden sonra, iki sınır kapısının açılmasına izin verildiğini söyledi.

Bu arada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında çıkan çatışmada 3 Filistinli militanı öldürdüğü açıklandı.

Filistinli militanların dün de Gazze'den İsrail'e füze ve havan saldırılarına devam ettiği belirtildi.

Hamas ile İsrail arasında 6 aydır süren ateşkes hafta sonu sona ermişti.

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