İsrail: Gazze'de uluslararası gözlemciye gerek yok!

İsrail'de 10 Şubat'ta yapılacak seçimlerde başbakanlığın en büyük adayı olan Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, AB heyetiyle görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne gözlemci ve kontrol gücü yerleştirmek için neden bulunmadığını söyledi.Livni, Gazze Şeridi'ne uluslararası gözlemcilerden ziyade, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında Hamas'ın yeniden silahlanmasına imkan verecek tünellerin bulunması ve kapatılmasına yardım edecek uluslararası ekiplerin yerleştirilmesinin daha iyi olacağını kaydetti.