İsrail: Gazze'de uluslararası gözlemciye gerek yok!

* Sivil hedefleri vurduğu yönünde dünya kamuoyundan büyük eleştiriler alan İsrail, AB'nin, muhtemel bir ateşkes anlaşmasından sonra Gazze Şeridi'ne uluslararası gözlemciler yerleştirilmesi teklifini reddetti.
* İsrail ateşiyle cehenneme dönen Gazze'de en az 80'i çocuk olmak üzere 9 günde 527 kişi can verdi. Telefon, su ve elektrik şebekeleri çökme noktasında; hastanelere adım atmak bile neredeyse imkansız halde
İsrail'de 10 Şubat'ta yapılacak seçimlerde başbakanlığın en büyük adayı olan Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, AB heyetiyle görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne gözlemci ve kontrol gücü yerleştirmek için neden bulunmadığını söyledi. 'Buna yaşamak denirse Gazze'de hayattayızGazze'ye ölüm 'ahtapot bombasıyla' geliyor
Livni, Gazze Şeridi'ne uluslararası gözlemcilerden ziyade, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında Hamas'ın yeniden silahlanmasına imkan verecek tünellerin bulunması ve kapatılmasına yardım edecek uluslararası ekiplerin yerleştirilmesinin daha iyi olacağını kaydetti.