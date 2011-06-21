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Dünya

İSRAİL, GAZZE'DE KONUT VE OKUL İNŞAATLARINA İZİN VERDİ KUDÜS (A.A)

21 Haziran 2011 22:55

-İSRAİL, GAZZE'DE KONUT VE OKUL İNŞAATLARINA İZİN VERDİ KUDÜS (A.A) - 21.06.2011 - İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nde toplam 1200 konut ve 18 okul inşası için BM'nin bölgeye inşaat malzemesi ithal etmesine izin verdi. İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin koordinatörünün sözcüsü Guy Inbar, "Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Örgütü'nün (UNRWA), Refah ve Tal El Sultan'da 1200 konut ile 18 okulun inşasının dahil olduğu ilave ek projelerini onayladık" dedi. BM'nin Ortadoğu barış süreci özel koordinatörü Robert Serry de sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin bu kararını çok önemli bir adım olarak niteledi ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. Projelerin toplam değerinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğunu kaydeden BM yetkilisi, "Gazze'deki durumu iyileştirmek amacıyla bu projeleri uygun bir sürede hayata geçirmek için uzman BM kuruluşlarıyla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

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