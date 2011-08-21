-İsrail Gazze'de ikinci operasyon planlamıyor TEL AVİV (A.A) - 20.08.2011 - İsrailli bir hükümet yetkilisi, İsrail ile Gazze Şeridi arasında son 2 gündür yaşanan karşılıklı saldırılara rağmen, İsrail'in bölgede ikinci bir Dökme Kurşun Operasyonu niyeti olmadığını söyledi. Ordu radyosu, söz konusu hükümet yetkilisinin adını vermedi. Hükümet yetkilisi radyoya, ''terör örgütlerinin Gazze Şeridi'nde gerilimi tırmandırmaya ve İsrail'in güneyine roket saldırılarını sürdürmeye devam etmeleri halinde buna güç kullanarak karşılık vereceklerini'' belirtmesine karşılık, ''İsrail'in Gazze'de ikinci bir Dökme Kurşun Operasyonu niyeti olmadığını'' söyledi. İsrail, Hamas'ın İsrailli sivillere karşı roket saldırıları gerekçesiyle 2008 yılının 27 Aralık günü Gazze Şeridi'ne Dökme Kurşun Operasyonunu başlatmış, Gazze Şeridi'ne düzenlenen yoğun bombardımanların ardından İsrail ordusu Gazze'ye kara operasyonuna da girişmiş ve 3 haftalık operasyon süresince bin 400 dolayında Filistinli, 13 de İsrailli hayatını kaybetmişti. -İsrail'e Gazze'den roket saldırıları sürüyor- Öte yandan, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine Grad ve Kassam roketi saldırıları da gün boyu devam ederken, akşam saatlerinde yapılan roket saldırıları Ofakim ve Ber Şeva'da 13 kişinin yaralanmasına neden oldu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Ofakim'e yapılan saldırıyı üstlendi ve 4 roket attıklarını duyurdu. El Kassam Tugayları, İsrail'le Gazze Şeridi arasındaki gerilimin tırmanmasından bu yana ilk kez, roket saldırısı düzenlediğini internet sitesinden açıkladı. İsrail Hava Kuvvetlerinin geçen Perşembe akşamı Refah'ta bir eve düzenlediği füze saldırısıyla, siyasi ve askeri yöneticilerinden 5'ini öldürdüğü Halk Direniş Komiteleri, Ber Şeva'ya atılan 2 ve Aşdod'a atılan bir roketin sorumluluğunu üstlendi. İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugayları da İsrail ile sınırdaki Erez ve Kerem Şalom geçiş noktaları ile Kisufim'e saldırılar düzenlediğini duyurdu. İsrail'in başta Aşkelon, Aşdod ve Ber Şeva olmak üzere güneyindeki kent ve kasabalara son 48 saat içinde 50'den fazla roket ve havan mermisi atıldığı bildirildi.