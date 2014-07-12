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Dünya

İsrail: Gazze'de bin hedefi vurduk, kimse bize engel olamaz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail vatandaşlarına yetkilileri dinleme çağrısında bulundu

12 Temmuz 2014 10:57

Gazze'de bin hedefi vurduklarını belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hiçbir uluslararası baskı, İsrail vatandaşlarını tehdit eden Gazze'deki teröristlere karşı eylemden bizi alıkoyamaz" dedi.

Netanyahu, "Koruyucu Hat" adlı operasyon kapsamında ordunun bin hedefi vurduğunu ve operasyonun, "güvenlik ve sükunet yeniden sağlanana" kadar süreceğini söyledi.

Kudüs'te basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, "Hedef, İsrailliler için güvenlik ve sükuneti yeniden sağlamak. Bunu başaracağız. Operasyonu, güvenlik ve sükuneti yeniden sağladığımızda bitireceğiz" iddiasında bulundu.

Operasyonun zaman alacağını ifade eden Netahyahu, Hamas yöneticilerinin Gazze'deki sivillerin arkasına saklandığını ve ölen sivillerin sorumluluğunun bu kişilere ait olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, kara harekatına ilişkin ise tüm seçenekleri değerlendirdiklerini ve her ihtimale karşı hazırlandıklarını kaydetti.

"Gazze'de bin hedefi vurduk. Orada güvende hiçbir terörist yok" diyen Netanyahu, gelecek günlerde hava saldırılarını artıracaklarını belirtti.

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