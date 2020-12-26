İsrail, Gazze'yi havadan vurdu

T24 Dış Haberler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çeşitli noktaların vurulduğunu duyurdu. İsrail, hava saldırısına gerekçe olarak "Filistinli militanların ülkenin güneyine roketler atmasını" gösterdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail uçağının üç farklı Hamas hedefini vurduğu belirtti. Yapılan açıklamaya göre bir roket yapma tesisi, bir yeraltı altyapı tesisi, bir de askeri üs vuruldu.

IDF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hamas, Gazze'den yayılan terörün tüm sonuçlarını yaşayacaktır" denildi.

Filistin medyasına göre saldırıda can kaybı yaşanmadı ancak bazı everin camları kırıldı.