-İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'Nİ BOMBALADI TEL AVİV (A.A) - 24.02.2011 - İsrail ordusu uçakları, gece boyunca Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri bombaladı. Ordu sözcülüğünün açıklamasına göre, bombardımanlar, dün gece İsrail'in Ber Şeva kentine yönelik düzenlenen saldırının yanı sıra güneydeki bazı noktalara yönelik roket saldırılarına karşılık olarak yapıldı. Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki sükunetin sağlanmasından ve bölgede meydana gelen herhangi bir terör faaliyetinden de Hamas'ın sorumlu tutulduğu hatırlatıldı. Gazze'deki yerel kaynaklar ise İsrail uçaklarının Han Yunus'un batısındaki bazı tarım alanlarına iki füze saldırısında bulunduğunu, ayrıca bölgenin orta kesimlerindeki Deyr El-Balah'ta bir hedefin vurulduğunu kaydetti. Verilen bilgiye göre, Gazze kentinde de militanların roket saldırısında bulunduğu belirtilen Zeytun mahallesi ile kentin güneybatısındaki Tel El Hava mahallesinde bazı hedeflere füze saldırısı düzenlendi. Bu bölgedeki saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor. Ancak Zeytun mahallesinde, dün İsrail askerleri ile bir grup İslami Cihad militanı arasında sınır bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan 3 militandan birinin dün gece öldüğü kaydedildi.