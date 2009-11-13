'İsrail Gazze Şeridi'ne saldırı hazırlığında'

T24 - Filistin Başbakan'ın İsmail Haniye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu ifade etti.



Haaretz gazetesinin haberine göre İran'daki Press TV'ye açıklamada bulunana İsmail Haniyeh, bu hafta başında Gazze Şeridini ziyaret eden bir Kızıl Haç delegasyonuna, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu söylediğini ifade etti.



Hamas'ın daha fazla şiddet istemediğini ifade eden Haniye, İsrail'in olası bir saldırıs durumunda Hamas'ın misilleme yapmak için hazırlacağını da söyledi.



Konuyla ilgili olaraksa İsrail Savunma Kuvvetleri'nden herhangi bir açıklama ve yanıtlama yapılmadı.



Aşkenazi: Hizbullah saldırı konumunda



Knesset (İsrail Parlamentosu) Dışişleri ve Savunma komitesinede konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi, Hizbullah'ın 300-325 km'lik bir mesafede saldırı konumunda bulunduğunu ifade etti.



Ziyaret sırasın bu yıl başında Gazze Savaşı sırasında İsrail askerlerinin yönetimi ile ilgili pekçok soruşturmanın gerçekleştirildiğini ve görevi kötüye kullanma şikayetlerinin araştırılmasının amaçlandığını da ifade etti.