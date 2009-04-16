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Dünya

İsrail, Gazze Şeridi'ne füze saldırısı düzenledi

16 Nisan 2009 22:54

İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar, Gazze Şeridi'nin orta kesimine füze saldırısı düzenledi.

Akşam saatlerinde düzenlenen füze saldırısında, Deyr El Balah bölgesinde boş bir binanın hedef alındığı ve binanın tümüyle yıkıldığı bildirildi. İsrail ordu sözcülüğü saldırıyı doğruladı.

Saldırı, dün Gazze'den İsrail tarafına atılan Kassam roketlerinin bir gün sonrasında geldi.

Filistinli kaynaklara göre, füze saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı. Bölge üzerinde pilotsuz uçakların uçuşlarını sürdürdüğü belirtiliyor.

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