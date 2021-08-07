İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

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İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nde çeşitli noktaları vurdu.

Saldırıların, Gazze Şeridi'nden İsrail'e 'yanan balonlar' atıldıktan sonra yapıldığı ve Hamas'ın konuşlandığı bölgelerin hedef alındığı belirtildi.

Saldırılarda can kaybı yaşandığına dair bir açıklama yapılmadı. Hedef alınan noktaların Hamas'a ait bir roket fırlatma sahası ve Hamas üssü olduğu ifade edildi.

Hamas konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Filistinliler, yanıcı balonların İsrail'e Gazze Şeridi'nde uygulanan kısıtlamaları gevşetmesi için baskı yapmak amacıyla gönderildiğini söylüyor.